Adalet Bakanı Gürlek, Türkiye Noterler Birliği heyeti ile görüştü Açıklaması

Adalet Bakanı Akın Gürlek, noterlerin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerilerinin çok kıymetli olduğunu, konuyla ilgili çalıştıklarını belirterek, "12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Serdar Arat ve beraberindeki heyeti Bakanlık'ta kabul etti.

Görüşmede, noterlerin önerilerini not alan Gürlek, noterlik hizmetlerinin yargının hızlandırılması sürecinde önemli olduğunu belirtti.

Noterlerin sistemde tespit ettiği sorunların ve çözüm önerilerinin yargı sistemini daha da hızlandıracağına inandıklarını ifade eden Gürlek, son dönemde yargının hızlandırılması alanında noterlerin çok büyük emeğinin olduğunu, araç satışları, veraset ilanlarının verilmesi gibi birçok işlemde yer aldığını vurguladı.

Türkiye Noterler Birliği tarafından hazırlanıp kendisine sunulan paketi inceleyeceğini ve üzerinde çalışacaklarını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

"Hazırlamış olduğunuz paket üzerinde de çalışma yapalım. Bunlar da inşallah yargının hızlandırılması için gerekli adımlar olacak. Dijital dönüşüm üzerinde de çalışıyorsunuz. Sürekli olarak yargının hızlanması için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Özellikle sizin, noterlerimizin yargının hızlandırılması konusundaki somut önerileriniz bizim için çok kıymetli. Şu an biliyorsunuz bir çalışma başlattık. 12. Yargı Paketi'ndeki düzenlemelerle yargıyı hep birlikte daha da hızlandıracağız."