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Bakan Gürlek'ten sosyal medyada başörtülülere ayrımcı sözler sarf edilmesine ilişkin açıklama Açıklaması

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, başörtülü vatandaşlara yönelik nefret söylemi nedeniyle başlatılan soruşturmayla ilgili açıklama yaparak, ayrımcılık ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle kararlılıkla mücadele edileceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, sosyal medya hesabından, bir kişinin bazı sosyal medya platformlarında başörtülü vatandaşlara yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmasına ilişkin açıklama yaptı.

Gürlek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Toplumumuzun birlik ve beraberliğini, din ve inanç kardeşliğini hedef alan, ayrımcılığı, nefreti ve kutuplaşmayı körükleyen her türlü söylem ve eylemle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Kamu düzenini ve vatandaşlarımızın temel haklarını korumak adına, nefret suçlarına karşı hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde gerekli adımlar atılmaya devam edecektir."

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
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