Adalet Bakanı Gürlek:  Levent'teki Saldırının Ardından 34 İlde Deaş Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 198 Şüpheli Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'te polis noktasına yönelik silahlı saldırının ardından 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Levent'te polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası harekete geçildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi paylaştı:

"Dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir.

Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA