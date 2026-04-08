Adalet Bakanı Gürlek:  Levent'teki Saldırının Ardından 34 İlde Deaş Terör Örgütüne Yönelik Operasyonlarda 198 Şüpheli Gözaltına Alındı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent’te polis noktasına yönelik silahlı saldırının ardından 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul Levent'te polis noktasına yönelik silahlı saldırının ardından 34 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 198 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İstanbul Levent'te polis noktasına yönelik 3 terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı sonrası harekete geçildi. Cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda, DEAŞ terör örgütüne yönelik 34 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bakan Gürlek, operasyonlara ilişkin sosyal medya hesabından şu bilgilendirmeyi paylaştı:

"Dün İstanbul Levent'teki polis noktasına 3 terörist tarafından düzenlenen silahlı saldırının ardından, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızın koordinasyonunda DEAŞ terör örgütüne karşı 34 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir."

Cumhuriyet başsavcılıklarımızın koordinesinde Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Balıkesir, Batman, Çanakkale, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Elazığ, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Yalova, Yozgat illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 273 şüpheli hakkında işlem yapılmış, 198 şüpheli gözaltına alınmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda teröre karşı mücadelemiz, hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde ve sıfır tolerans anlayışıyla kararlılıkla sürdürülecek; DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyonlar titizlikle devam edecektir.

Bu vesileyle, teröristlerin saldırısı sonucu yaralanan kahraman polislerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor; kendilerine acil şifalar temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bu şartlarda ateşkes mantık dışıdır

İran ilk sinyali verdi, savaş her an yeniden başlayabilir
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

24 yıllık özlem bitti! 1. Lig'e yükselen ilk takım Batman Petrolspor

İşte 1. Lig'e yükselen ilk takım
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
İsrail, ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir etmek için harekete geçecek

Ateşkesi ihlal ederse iki ülke Tel Aviv'i yerle bir edecek

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi

Fenerbahçe'den Osimhen düşüncesi
2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar

2 kez Süper Lig'in kapısından dönmüşlerdi! Şampiyonluğa koşuyorlar