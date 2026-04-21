Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, Küresel Sumud Filosu'nun avukatlarıyla görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Küresel Sumud Filosu'nun avukatlarını Bakanlık'ta kabul etti.

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filo'nun avukatlarını Adalet Bakanlığı'nda ağırladığını belirtti.

Filo'nun, "insanlık mücadelesinin simgelerinden biri haline geldiğini" aktaran Gürlek, Gazze'ye ulaştırılmak istenen insani yardımların engellenmesinin, işgalci İsrail'in uluslararası insancıl hukuku hiçe sayan tutumunu bir kez daha açıkça ortaya koyduğunu bildirdi.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıya ilişkin hazırlanan iddianamenin mahkemece kabul edildiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"İnsanlığa karşı suç, soykırım, işkence ve yağma gibi en ağır suçlamaları içeren dosyada yargılama süreci resmen başlatılmıştır. Gazzeli sivillerin yaşam hakkını hedef alan bu vahşi saldırılar karşısında, sorumluların uluslararası hukuk önünde hesap vermesi için kararlı mücadelemizi sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemiz, Filistin halkının haklı davasını uluslararası her platformda savunmaya, zulmün karşısında Filistinlilerin yanında durmaya ve daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edecektir."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

