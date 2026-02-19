Haberler

Adalet Bakanı Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosunun başkan ve yönetimi ile görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve yönetimini kabul ederek mesleki faaliyetler hakkında görüşmeler gerçekleştirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Yasin Şamlı ve yönetimini kabul etti.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul 2 No'lu Barosu Başkanı Şamlı ve yönetimini Adalet Bakanlığında ağırladığını bildirdi.

Bakan Gürlek, "Serbest savunmanın temsilcisi avukatlarımızın mesleki faaliyetlerine yönelik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Baro Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

