Adalet Bakanı Gürlek, HSK üyeleri ve personeliyle bir araya geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri ve personeliyle buluştu.

Gürlek, sosyal medya hesabından paylaşımında, güvenilir ve etkin yargının teminatı olan HSK üyeleri ve personeliyle bir araya gelerek bayramlaştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının manevi iklimine yeniden kavuşmayı, paylaşma ve dayanışma duygusunun güçlendiği nice bayramlara erişmeyi Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Adalet hizmetlerinin yürütülmesinde büyük bir gayretle çalışan yargı mensuplarımızın ve personelimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Bakanlık merkez teşkilatı personeliyle de bir araya gelen Gürlek, "Bu vesileyle görevlerini büyük bir özveriyle yerine getiren adalet teşkilatımıza teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum." ifadesini kullandı.