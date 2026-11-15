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Adalet Bakanı Gürlek, Filistin Devleti'nin kuruluşunun 38. yıl dönümünü kutladı:

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- "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya, zulmün karşısında adaletin ve vicdanın sesi olmaya, daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edeceğiz"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya, zulmün karşısında adaletin ve vicdanın sesi olmaya, daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlık iradesinin simgesi olan Filistin Devleti'nin 38'inci kuruluş yıl dönümünü gönülden kutladığını belirtti.

Filistinlilerin kendi vatanlarında huzur ve güven içinde yaşamasının, çocukların korkudan uzak bir geleceğe kavuşmasının, adaletin ve insanlık onurunun gereği olduğunu vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

"Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan zulmün sona ermesi, sivillerin korunması ve sorumluların adalet önünde hesap vermesi için uluslararası hukukun gereklilikleri yerine getirilmelidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Filistin halkının haklı davasını uluslararası platformlarda savunmaya, zulmün karşısında adaletin ve vicdanın sesi olmaya, daha adil bir dünyanın inşası için güçlü bir irade ortaya koymaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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