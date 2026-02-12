Haberler

Bakan Gürlek, eski TBMM Başkanı Kahraman ile görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı Bakanlıkta kabul ederek, nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ile görüştü.

Bakan Gürlek, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi 27. Başkanı, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın İsmail Kahraman'ı Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemize ve milletimize önemli hizmetlerde bulunan Sayın Başkanımıza, güzel temennileri ve nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
