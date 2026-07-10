Haberler

Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Duman ile görüştü / Ek bilgi ve aktüel görüntüyle

Bakan Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Duman ile görüştü / Ek bilgi ve aktüel görüntüyle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Adalet Sarayı'nı ziyaret ederek çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik operasyonlar ve cezaevlerinin durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Ceren KÜP/ Bakırköy Adalet Sarayı'nı ziyaret eden Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve başsavcı vekilleriyle görüştü. Görüşmede, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar ele alındı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'daki temasları kapsamında Bakırköy Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Bakan Gürlek'i adliye girişinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ile başsavcı vekilleri karşıladı. Basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmeye, Adalet Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu'da katıldı.

Görüşmede, çıkar amaçlı suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlar ele alındı.Toplantıda ayrıca, idari olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı Avrupa Yakası'ndaki Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Metris Ceza İnfaz Kurumu ve Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun personel durumu, fiziki imkanları ile duruşma salonlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme
Kulisler kaynıyor! İmamoğlu yeni parti için kararını verdi, bir de talebi var

İmamoğlu yeni parti için kararını verdi! Bir de talebi var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstasyonda '200 TL' skandalı! Kadın sürücüye pompa başında ağır küfür

200 liralık benzin istedi, pompacının karşılığı mide bulandırdı
Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu

Galatasaray'ın ilk rakibi belli oldu
Ülke yasta! Yarı finali kutlayan bir genç kız korkunç şekilde can verdi

Ülke yasta! Kutlama yapan genç kız korkunç şekilde can verdi
Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar

Kod adı şeftali! Üniversiteli kızların hayatlarını böyle kaydırmışlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni sistemin kutupbaşlarından biri olma yolunda ilerliyoruz

Erdoğan askerlerin gözünün içine bakarak söyledi: Asla taviz vermeyiz
40 yıldır Mekke'de mahsur kalan Sivaslı Ali Baybaş'ın vatan hasreti sona ediyor

Türk Hacılar fark etti, devlet çözdü: 40 yıllık vatan hasreti bitti!
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı