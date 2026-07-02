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Adalet Bakanı Gürlek, Azerbaycan'da Aliyev ile görüştü

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Azerbaycan'daki resmi temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletleri Teşkilatı vizyonu doğrultusunda gelişen ilişkilerimizi ve ülkelerimiz arasındaki adli iş birliğini daha da güçlendirecek adımları değerlendirdik. Ortak noterlik sistemi ve adli yardımlaşma mekanizmalarıyla hukuki iş birliğimizi derinleştirmeyi, vatandaşlarımız için hukuki güvenliği daha da güçlendirmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in güçlü liderliklerinde, 'Bir millet, iki devlet'  şiarıyla köklenen sarsılmaz kardeşliğimizi adli alanda da ileri taşımaya devam edeceğiz. Sayın İlham Aliyev'e kabulleri, yakın ilgileri ve gösterdikleri yüksek devlet nezaketi için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA
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