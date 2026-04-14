Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti Açıklaması

Adalet Bakanı Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti

Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların yaşadığı sorunlara dikkat çekerek yeni düzenlemelerle hem hukuk yargılamasını hızlandıracaklarını hem de avukatların maddi durumlarını iyileştireceklerini söyledi. Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü ile işbirliği yapacaklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle avukatlarımızın son zamanlarda yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Düzenleyeceğimiz paketlerde hem hukuk yargılamasını hızlandırmak istiyoruz hem de bir anlamda avukatlarımıza maddi anlamda dokunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsü heyetini kabul etti.

Açıklamada, kabulde yaptığı konuşmaya yer verilen Gürlek, Türk Hukuk Enstitüsünün kökleri, tarihi ve gelenekleri olan bir kurum olduğunu belirtti.

Türk Hukuk Enstitüsü ile beraber çalışacaklarını vurgulayan Gürlek, "Sizin fikirleriniz, çalışma planlarınız bizim için önemli. Biliyorsunuz şu an yargıda bir reform stratejisi bir reform hamlesi yaptık. Özellikle yargının sorunlarına ilişkin, yargının hızlandırılmasına ilişkin bir kısım önemli adımlar daha atmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avukatların son zamanlarda yaşadıkları sorunları çok iyi bildiklerini vurgulayan Bakan Gürlek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Biz adalet ailesiyiz. Bu adalet ailesinde 209 bin avukatımız, 212 bin hakim, savcı ve adliye personelimiz var. Burada hep birlikte bir çalışma yapmamız gerekiyor. Özellikle avukatlarımızın son zamanlarda yaşadığı sorunları çok iyi biliyoruz. Düzenleyeceğimiz paketlerde hem hukuk yargılamasını hızlandırmak istiyoruz, hem de bir anlamda avukatlarımıza maddi anlamda dokunmak istiyoruz."

Bakan Gürlek, avukatlık mesleğinin tüm dünyada kaliteli, nitelikli, elit bir meslek olduğunu ifade etti.

e-Duruşma uygulaması

Gürlek, hukuk fakültelerine giriş başarı sıralamasının 125 binden 100 bine çekildiğini anımsattı.

Bu rakamı daha da düşürmek istediklerini ifade eden Gürlek, avukatlık mesleğinin elit bir meslek olduğunun altını çizdi.

Gürlek, savunma makamının kutsal olduğunu vurgulayarak, "Burada zaten üç tane sacayağı birlikte işlerse yargıda başarı sağlanır. Burada elbette avukatlarımızın sorunlarını biliyoruz. Uygulamadaki mahkeme kalemlerinde çektiği sorunları da biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yargısal süreçleri daha etkin ve hızlı hale getiren e-Duruşma uygulamasının özellikle hukuk davalarında önemli ölçüde kullanıldığını belirten Bakan Gürlek, e-Duruşma uygulamasının kapsamını genişletmeyi düşündüklerini bildirdi.

Bakan Gürlek, 12. Yargı Paketi'nde e-Duruşma yoluyla ön inceleme duruşmasına katılabilme imkanı getirmeyi planladıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş
