Adalet Bakanı Gürlek'ten Avukatlar Günü Paylaşımı: "Avukatlar Adaletin En Güçlü Teminatıdır"

(ANKARA) – Adalet Bakanı Akın Gürlek, avukatların serbest savunma makamının temsilcileri olarak adaletin en güçlü teminatı olduğunu vurgulayarak, tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu bir paylaşımda bulundu.

Gürlek, avukatların savunma hakkının kullanılmasında önemli bir rol üstlendiğini, yüksek sorumluluk bilinciyle görev yapan avukatların, kamu hizmeti niteliği taşıyan görevlerini özveriyle yerine getirdiğini vurguladı.

Bakan Gürlek, "Serbest savunma makamının temsilcisi avukatlarımızın varlığı, adaletin en güçlü teminatıdır" ifadesini kullandı.

Daha hızlı işleyen ve güven veren bir yargı sistemi hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Gürlek, avukatlar ve yargı camiasının katkılarıyla Türkiye Yüzyılı'nı "Adaletin Yüzyılı" haline getirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

Gürlek, adaletin tesisi için emek veren tüm avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: ANKA