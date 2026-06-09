Bakan Gürlek: Lideri İtalya'da Tutuklu Suç Örgütüne 7 İlde Eş Zamanlı Operasyon Düzenlendi

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul merkezli 7 ilde lideri İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda 54 şüpheliye yönelik işlem yapıldığını açıkladı. Gürlek, suç örgütlerine karşı mücadelenin yargı ve kolluk birimlerinin koordinasyonuyla kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda organize suç örgütlerine yönelik yürütülen operasyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gürlek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılarla karşı İçişleri Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz."

Bu çerçevede İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen etkin iş birliği neticesinde, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halihazırda İtalya'da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.

Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır. Suç örgütleriyle mücadelemiz; yargı ve kolluk birimlerimizin kararlı, koordineli ve kesintisiz çalışmalarıyla hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edecektir.

Soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza, operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz.

Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: ANKA