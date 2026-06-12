Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmaları tamamlandı

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) olarak büyük bir hassasiyetle yürüttüğümüz Adli ve İdari Yargı 2026 Yılı Ana Kararnamesi çalışmalarımızı tamamladık. Kararname detayları, HSK resmi internet sitemizde birazdan yayımlanacaktır. Aziz milletimiz adına görevini ifa eden kıymetli hakim ve Cumhuriyet savcılarımıza yeni görev yerlerinde üstün başarılar diliyorum. Kararnamenin; hakim ve savcılarımıza, kıymetli ailelerine, yargı teşkilatımıza ve aziz milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı