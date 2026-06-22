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Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2026 Yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi Tamamlandı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi kapsamında 2 bin 566 personelin atamaya hak kazandığını duyurdu.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını, kararname kapsamında 2 bin 566 personelin atamaya hak kazandığı bildirildi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 2026 yılı İsteğe Bağlı Atama Kararnamesi çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Kararnamenin kısa süre içinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün resmi internet adresinden yayımlanacağını bildiren Gürlek, kararname kapsamında 2 bin 566 personelin atamaya hak kazandığını ifade etti.

Gürlek, yeni görev yerlerine atanacak personele başarı dileyerek, kararnamenin personel, aileleri ve teşkilat için hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: ANKA
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