Adalet Bakan Yardımcısı Bakırköy Adliyesi'ni Ziyaret Etti
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Bakırköy Adliyesi'ni ziyaret etti.
Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Bakırköy Adliyesi'ni ziyaret etti.
Tuncay ve Aslancı, bugün sabah saatlerinde Bakırköy Adliyesi'ne geldi.
Bakanlık heyetini adliye binası girişinde, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman ve başsavcı vekilleri karşıladı.
Tuncay, daha sonra Bakırköy Adliyesi bünyesinde görev yapan Cumhuriyet başsavcı vekilleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.
Kaynak: AA