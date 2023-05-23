Adaklı Kaymakamı Tan, köy ziyaretlerinde bulundu

Adaklı Kaymakamı Ahmet Tan, köyde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Nisan'da görevine atanan Tan, ilçedeki temasları kapsamında Aktaş ve Ayvadüzü köylerini ziyaret etti.

Vatandaş ve muhtarla sohbet eden Tan, onların talepleri dinledi.

Kaymakam Tan'a ziyaretlerinde, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Keğner ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun da eşlik etti.