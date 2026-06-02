'Yasa dışı bahis' davasında Acun Ilıcalı'ya beraat kararı

Güncelleme:
Sahibi olduğu televizyon kanalında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla yargılanan Acun Ilıcalı ve 7 kanal yöneticisi hakkında beraat kararı verildi.

Sahibi olduğu televizyon kanalındaki bazı futbol maçlarında 'yasa dışı bahis' reklamlarının yapıldığı iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişinin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Acun Ilıcalı'nın beraatine karar verdi.

'Yasa dışı bahis' reklamı yapılarak insanların teşvik edilmesi' iddiasıyla Acun Ilıcalı ile sahibi olduğu televizyon kanalı ve dijital platform yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede aralarında Ilıcalı'nın da bulunduğu 8 kişinin 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti. İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada karar çıktı.

ACUN ILICALI BERAAT ETTİ

Mahkeme, Acun Ilıcalı ve kanal yöneticisi 7 kişinin beraatine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
