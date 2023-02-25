Açtığı delikle enkazdan çıktı, komşularının yardımına koştu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.6 büyüklüğünde ikinci depreme Malatya'nın Akçadağ İlçesi Ören Mahallesi'nde evlerine yemek yemek için girdikleri sırada yakalanan Kanar ailesi enkaz altında kaldı. Baba Kenan Kanar, açtığı ufacık delikten ailesini dışarı çıkardı. Kenan Kanar daha sonra mahallede enkaz altında kalan diğer komşularının yardımına koştu. Kanar ve çevredekiler yıkılan bir binadan 2 kişiyi kurtardı.

ENKAZDAN ÇIKIP KOMŞULARA YARDIMA GİTTİK

Babasının yardımıyla enkazdan çıkan 5 yaşındaki Hazal Kanar, "İlk ben çıkmıştım. Eğilip yolumu gördüğüm için çıkabildim yoksa çıkamazdım" diye konuştu.