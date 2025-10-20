Haberler

ACT Hava Yolları'na Ait Uçak Pistten Çıktı, İki Kişi Hayatını Kaybetti

ACT Hava Yolları'na ait Boeing 747 tipi uçak, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıkarak kaza yaptı. Kazada iki kişi yaşamını yitirirken, uçağın mürettebatının sağlık durumu iyi.

ACT Hava Yolları AŞ, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişte pistten çıkarak kaza yapan "Boeing 747" tipi uçağa ilişkin, "Bu üzücü kazayla ilgili soruşturma yetkili otoriteler tarafından yürütülmekte olup, şirketimiz, tüm ekipleriyle birlikte ilgili makamlarla tam işbirliği içinde süreci titizlikle takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamada, Emirates Hava Yollarının kargosunu almak üzere Dubai'den Hong Kong'a sefer gerçekleştiren ve havalimanına inişi sonrası kaza yapan ACT Hava Yollarına ait EK9788 sefer sayılı "Boeing 747" tipi uçağa ilişkin bilgi verildi.

Uçağın Hong Kong Uluslararası Havalimanı'na inişinin ardından henüz belirlenemeyen bir sebeple pistten çıktığı ve deniz kenarında durarak kısmen suyla teması sonucu hasar aldığı vurgulanan açıklamada, uçakta bulunan 4 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Buna karşın 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ne yazık ki uçağımızın bir yer hizmeti aracıyla çarpışması sonucu, araçta bulunan iki kişinin yaşamını yitirdiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diler, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır temenni ederiz. Gerçekleşen bu üzücü kazayla ilgili soruşturma yetkili otoriteler tarafından yürütülmekte olup, şirketimiz tüm ekipleriyle birlikte ilgili makamlarla tam işbirliği içinde süreci titizlikle takip etmektedir."

Kaynak: AA / Doğukan Gürel - Güncel
