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Nevşehir'de izinsiz kazı yapan 6 zanlı suçüstü yakalandı

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Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı. Operasyonda dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tepeköy'de "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamında izinsiz kazı yapıldığı duyumu üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

Aramada, dedektör ve ünitesi, el dedektörü, projektör ve çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.G, F.M.Ö, M.A, S.A, M.A. ve S.Ö'nün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Ramazan Kösedağ
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