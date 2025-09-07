Haberler

Acıgöl'de Komşular Arasında Silahlı Kavga: 2 Kardeş Hayatını Kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde husumetli komşular arasında yaşanan silahlı çatışmada 2 kardeş yaşamını yitirirken, bir kişi hastaneye kaldırıldı, diğeri gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, E.C. yanında oğlu A.C'yle birlikte aracıyla, ilçede gördükleri ve aralarında husumet bulunan komşuları M.Ş. ile kardeşi A.Ş'nin bulunduğu aracı takibe başladı.

Baba ve oğlu, Topaç köyü Karapınar yolunda karşı tarafın yolunu keserek silahla ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

Araçla kaçarken Topaç köyünde kaza yapan şüphelilerden E.C. hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı.

Cenazeler, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
