AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AÇ KALAN YABAN DOMUZLARI ALTINOLUK'A İNDİ

BALIKESİR'de Kazdağları eteklerine kurulu turistik mahalle Altınoluk'a, 3'ü yavru, 8 yaban domuzu indi.

 - Güncelleme:

BALIKESİR'de Kazdağları eteklerine kurulu turistik mahalle Altınoluk'a, 3'ü yavru, 8 yaban domuzu indi. Mahallede oturan Bülent Ceylan, domuzların sık sık yerleşim yerlerine indiğini belirterek, Domuzları hemen hemen her akşam görüyorum. Onları ekmek ve simitle besliyorum. Onlar bize, biz de onlara alıştık dedi.

Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde yaban domuzları yiyecek bulabilmek için zaman zaman yerleşim yerlerine iniyor. Site bahçeleri ile çöp konteynerlerinin kenarında yiyecek arayan domuzlar, cep telefonu kameralarıyla görüntüleniyor. Mahallelinin beslediği domuzların alıştıkları kişilerden kaçmaması dikkat çekiyor. Bülent Ceylan, kamyoneti ile Kazdağları eteklerinde gezip, yerleşim yerlerine inen domuzları besliyor. Ceylan dün de yol kenarındaki 3'ü yavru 8 yaban domuzunu görünce araçtan indi. Arkadaşlarının uyarısına aldırış etmeyen Ceylan, Onları yakalayacağım diyerek üzerlerine doğru koştu. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bülent Ceylan, Domuzlar belirli bir sayıda olduğunda ekosistem içinde önemli. Domuzları hemen hemen her akşam görüyorum. Onları ekmek ve simitle besliyorum. Onlar bize, biz de onlara alıştık dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bülent Ceylan Kaz Dağı Edremit Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title