Eyüpsultan Hasdal yolunda yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yol kenarına kadar inerek çöpleri karıştırdı. Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir motosiklet sürücüsü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Aç kalan domuzların şehir merkezine indiği anlar kamerada

İSTANBUL - Eyüpsultan Hasdal yolunda yaban domuzları, ormanlık alanda yiyecek bulamayınca yol kenarına kadar inerek çöpleri karıştırdı. Şehir merkezine yakın bir alanda domuzları görünce şaşkınlığını gizleyemeyen bir motosiklet sürücüsü, yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Eyüpsultan-Hasdal yolunda dün akşam saatlerinde yol kenarında yaban domuzu sürüsü görüldü. Ormanda yiyecek bulmakta zorlandığı için şehir merkezine indiği değerlendirilen yaban domuzları, bir süre dolandıktan sonra yol kenarında bulunan çöplerin içinde uzun süre yemek arayarak karnını doyurmaya çalıştı. Şehrin merkezinde yaşanan ilginç anları ise yoldan geçen bir motosikletli cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.