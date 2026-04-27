Haberler

Aç kalan ayılar, pencereden girdiği yayla evini talan etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TRABZON'un yüksek kesimlerinde kış uykusundan uyanıp, yiyecek arayışına giren ayılar, Muzaffer Alkurt'a ait yayla evine pencereden girip eşyalara ve mutfak malzemelerine zarar verdi.

Kentin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek bulabilmek için Giresunda Yaylası'na indi. Muzaffer Alkurt'a ait yayla evine pencereden giren ayılar, pençe ve dişleriyle kapıları ve eşyaları tahrip edip, içerideki mutfak malzemelerini dağıtarak parçaladı. Evin bulunduğu bölgeye çıkan mahalleli, ayıların 3 ayrı evde hasara neden olduğunu fark edip o anları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde; ayının kırdığı pencereden içeri girerek zarar verdiği eşyalar ve ayak izleri yer aldı. Bölgede ayıların kar üzerindeki ayak izlerini takip eden vatandaşların, hasar gören diğer evlere ulaştığı anlar da cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/TRABZON,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

