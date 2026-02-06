BAE: Abu Dabi'de Rusya ve Ukrayna arasındaki iki tur görüşme verimli ve yapıcı geçti

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rusya ile Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen iki tur görüşmenin verimli ve yapıcı geçtiğini, bu görüşmeler üzerine inşa edilebilecek ortak zemin oluştuğunu belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de düzenlenen üçlü görüşmelerin ikinci turunun başlamasının "olumlu mesajlar verdiğini" ifade etti.

Al Nahyan, bu mesajların, ilgili tarafların diplomatik sürece olan ciddiyetini ve yıllardır devam eden çatışmanın yol açtığı insani acılara son verme yönündeki iradelerini yansıttığını belirtti.

Abu Dabi'de yapılan iki tur görüşmenin, üzerinde çalışılabilecek ortak bir zeminin varlığını ortaya koyan verimli ve yapıcı müzakerelerle sonuçlandığını aktaran Bakan Al Nahyan, ülkesinin, taraflar arasında görüşlerin yakınlaştırılmasına katkı sağlayacak ve barışçıl çözümleri destekleyecek bir diyalog ortamı sunmaya büyük önem verdiğini vurguladı.

Al Nahyan ayrıca, BAE'nin, tüm taraflarla sahip olduğu dengeli ilişkiler ve güçlü ortaklıklar temelinde, gecikmeyi kabul etmeyen insani ve ahlaki bir çözüme ulaşılması yönündeki tüm çabalara destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.