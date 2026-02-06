Haberler

BAE: Abu Dabi'de Rusya ve Ukrayna arasındaki iki tur görüşme verimli ve yapıcı geçti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. Tarafların diplomatik sürece olan ciddi iradeleri ve insani acılara son verme yönündeki çabaları vurgulandı.

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rusya ile Ukrayna arasında Abu Dabi'de gerçekleştirilen iki tur görüşmenin verimli ve yapıcı geçtiğini, bu görüşmeler üzerine inşa edilebilecek ortak zemin oluştuğunu belirtti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Al Nahyan, Rusya, Ukrayna ve ABD arasında Abu Dabi'de düzenlenen üçlü görüşmelerin ikinci turunun başlamasının "olumlu mesajlar verdiğini" ifade etti.

Al Nahyan, bu mesajların, ilgili tarafların diplomatik sürece olan ciddiyetini ve yıllardır devam eden çatışmanın yol açtığı insani acılara son verme yönündeki iradelerini yansıttığını belirtti.

Abu Dabi'de yapılan iki tur görüşmenin, üzerinde çalışılabilecek ortak bir zeminin varlığını ortaya koyan verimli ve yapıcı müzakerelerle sonuçlandığını aktaran Bakan Al Nahyan, ülkesinin, taraflar arasında görüşlerin yakınlaştırılmasına katkı sağlayacak ve barışçıl çözümleri destekleyecek bir diyalog ortamı sunmaya büyük önem verdiğini vurguladı.

Al Nahyan ayrıca, BAE'nin, tüm taraflarla sahip olduğu dengeli ilişkiler ve güçlü ortaklıklar temelinde, gecikmeyi kabul etmeyen insani ve ahlaki bir çözüme ulaşılması yönündeki tüm çabalara destek vermeyi sürdürdüğünü ifade etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Fatih Tekke'nin ''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı

''Rekor bonservis teklif ettik'' dediği isim ortaya çıktı
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
ABD Hazine Bakanı Bessent: İranlı liderler deliler gibi ülke dışına para aktardı

ABD Hazine Bakanı'ndan İran iddiası!
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek

Konu bu kez İran değil! ABD Başkanı Trump'tan garip sözler