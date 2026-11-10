Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna heyetleri Ukrayna krizini yaklaşık 4 saat görüştü

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Ukrayna konusundaki üçlü müzakerelerin ilk günü sona erdi.

Rus haber ajansı TASS'a göre, Abu Dabi'de bugün başlayan Ukrayna konulu üçlü müzakereler Rusya, ABD ve Ukrayna heyetlerinin katılımıyla yapıldı.

Yaklaşık 4 saat süren müzakerelerde, Ukrayna krizinin çözümün ardından bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla ilgili konular ele alındı.

Rus heyetine, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy'nin, Ukrayna heyetine ise Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Rüstem Umerov'un başkanlık ettiği müzakereler, yarın devam edecek.

Kaynak: AA