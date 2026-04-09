Batı Trakyalı Türkler, müftü atamalarını eleştirerek seçme hakkının tartışılmaz olduğunu belirtti

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya'da müftülerin atanmasına ilişkin uygulamaları eleştirerek, Batı Trakya Türk toplumunun kendi dini liderlerini seçme hakkının tartışmaya açık olmadığını belirtti.

ABTTF'den yapılan yazılı açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun (BTTADK) 6 Nisan'da düzenlediği genel kurulun ardından yayımladığı ilk açıklamaya atıfta bulunularak, Dimetoka kentinde yapılan müftü ataması ile İskeçe ve Gümülcine kentlerinde başlatılan yeni atama sürecinin kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, 4964/2022 sayılı yasa çerçevesinde müftülüklerin özerk yapısının kaldırılarak Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına bağlı kamu dairelerine dönüştürüldüğü, müftülerin ise bakanlık tarafından belirlenen kurullar aracılığıyla seçilip atanmasına karar verildiği belirtildi.

Dimetoka'da uygulanan sürecin seçim görüntüsü altında gerçekleştirildiği ancak demokratik meşruiyetten yoksun olduğu savunulan açıklamada, benzer uygulamanın Gümülcine ve İskeçe'de de hayata geçirilmeye çalışılmasının bu politikada ısrar edildiğini gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu uygulamaların yalnızca demokratik ilkelere değil, aynı zamanda 1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası hukuka da aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yaklaşımın Avrupa insan hakları standartlarıyla da bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, son dönemde alınan kararların yalnızca idari bir düzenleme olmadığı, aynı zamanda toplumsal gerilim yaratma potansiyeli taşıyan planlı bir yaklaşımın parçası olduğu yönünde endişe duyulduğu aktarıldı.

Devletin söz konusu uygulamalarının "hukuk dışı ve gayri meşru hak gasbı" niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun uluslararası hukukla güvence altına alınmış haklarının iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin müftüleri ve vakıf yöneticileri, devlet tarafından atanıyor. Azınlık ise bu uygulamaya karşı çıkarak dini liderlerini kendilerinin seçmesi gerektiğini savunuyor.