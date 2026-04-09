Batı Trakyalı Türkler, müftü atamalarını eleştirerek seçme hakkının tartışılmaz olduğunu belirtti

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya'da müftülerin atanmasına ilişkin uygulamaları eleştirerek, Batı Trakya Türk toplumunun kendi dini liderlerini seçme hakkının tartışmaya açık olmadığını belirtti.

ABTTF'den yapılan yazılı açıklamada, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun (BTTADK) 6 Nisan'da düzenlediği genel kurulun ardından yayımladığı ilk açıklamaya atıfta bulunularak, Dimetoka kentinde yapılan müftü ataması ile İskeçe ve Gümülcine kentlerinde başlatılan yeni atama sürecinin kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, 4964/2022 sayılı yasa çerçevesinde müftülüklerin özerk yapısının kaldırılarak Eğitim ve Din İşleri Bakanlığına bağlı kamu dairelerine dönüştürüldüğü, müftülerin ise bakanlık tarafından belirlenen kurullar aracılığıyla seçilip atanmasına karar verildiği belirtildi.

Dimetoka'da uygulanan sürecin seçim görüntüsü altında gerçekleştirildiği ancak demokratik meşruiyetten yoksun olduğu savunulan açıklamada, benzer uygulamanın Gümülcine ve İskeçe'de de hayata geçirilmeye çalışılmasının bu politikada ısrar edildiğini gösterdiği kaydedildi.

Söz konusu uygulamaların yalnızca demokratik ilkelere değil, aynı zamanda 1913 Atina Antlaşması ve 1923 Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere uluslararası hukuka da aykırı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu yaklaşımın Avrupa insan hakları standartlarıyla da bağdaşmadığı vurgulandı.

Açıklamada, son dönemde alınan kararların yalnızca idari bir düzenleme olmadığı, aynı zamanda toplumsal gerilim yaratma potansiyeli taşıyan planlı bir yaklaşımın parçası olduğu yönünde endişe duyulduğu aktarıldı.

Devletin söz konusu uygulamalarının "hukuk dışı ve gayri meşru hak gasbı" niteliği taşıdığı belirtilen açıklamada, Batı Trakya Türk toplumunun uluslararası hukukla güvence altına alınmış haklarının iade edilmesi çağrısında bulunuldu.

Yunanistan'da Batı Trakya Türklerinin müftüleri ve vakıf yöneticileri, devlet tarafından atanıyor. Azınlık ise bu uygulamaya karşı çıkarak dini liderlerini kendilerinin seçmesi gerektiğini savunuyor.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Elimiz tetikte, Lübnan yalnız değil

Ateşkesle ilgili dünyayı titreten sözler: Ellerimiz tetikte
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir

Erdoğan "Gündemimizde yok" dedi, Kurtulmuş açık kapı bıraktı

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri

Kağıda not düştü! İşte ailesini katleden uzman çavuşun kızının ilk sözleri
Bekçi olmanın şartları değişti

Bekçi olmanın şartları değişti
Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler kahkaha attı

Kız öğrenciyi ''Çok ateşlisin'' diyerek taciz etti, salondakiler güldü
Mia Khalifa ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor

Ağlayarak konuştu: Gözlerimizin önünde bir soykırım yaşanıyor
Bekçilerin yetkileri değişti

Bekçilerin yetkileri değişti