Haberler

Ablasını bıçakla rehin alan 17 yaşındaki şüpheli gözaltında

Ablasını bıçakla rehin alan 17 yaşındaki şüpheli gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kardeşi Ömer S. (17) tarafından bıçakla rehin alınan Lakat S. (19) koçbaşıyla kapıyı kırarak daireye giren polis tarafından kurtarıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kardeşi Ömer S. (17) tarafından bıçakla rehin alınan Lakat S. (19) koçbaşıyla kapıyı kırarak daireye giren polis tarafından kurtarıldı. Kendisini tuvalete kilitleyen Ömer S., ikna edilip gözaltına alındı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 13.30 sıralarında, Baykoca Mahallesi Defne Sokak'taki TOKİ konutlarında meydana geldi. 8 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ömer S., ablası Lakat S.'yi bıçakla rehin aldı. Evden gelen sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, kapıyı kilitleyen Ömer S.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ömer S.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine daire kapısı koçbaşıyla kırılarak açıldı. Ekiplerin daireye girmesi üzerine Ömer S. kendisini tuvalete kilitledi, ablası Lakat S. ise kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Ağlayan Lakat S.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin ikna ettiği Ömer S., tuvaletin kapısını açıp elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Sabancı ailesi genişliyor: İki kez düğün yapacaklar

Sabancı ailesi büyüyor: İki farklı ülkede düğün kararı
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı

Fermuarını açtı 1 milyon dolar kazandı
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor