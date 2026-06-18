D-8'in 29. Kuruluş Yıl Dönümü… 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: Ortaya Çıkan Abd-İran Mutabakatı Memnuniyet Verici

(İSTANBUL) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8'in 29. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, İsrail ve İran arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gül, "mutabakatın memnuniyet verici olduğunu" ve "kalıcı barışın bölgesel istikrar açısından önemli olduğunu" söyledi.

Saadet Partisi, D-8'in 29. kuruluş yıldönümü nedeniyle İstanbul Çırağan Sarayı'nda program düzenledi. Programa, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ve Filistin-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Mazen Alhasasneh katıldı.

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, D-8'in kuruluşunun 29. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programda, bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan'a teşekkür etti. Eski Başbakan Necmettin Erbakan'ı rahmetle andığını belirten Gül, "Hepimizin yetişmesinde, hepimizi devlet hayatına kazandırmakta onun çok büyük bir rolü oldu ve o sayede hepimiz doğrusu bu hizmetleri yaptık" dedi.

Abdullah Gül, kendisinden önceki konuşmacılara teşekkür ederek D-8'in daha aktif olması ve hedeflerine ulaşması için herkese önemli görevler düştüğünü söyledi. Gül, son 30 yılda dünyada yaşanan büyük olaylara değinerek Filistin meselesinin her dönemde temel sorun olduğunu belirtti ve son gelişmelerin Batı toplumlarında dahi sorgulamalara yol açtığını ifade etti.

"MUTABAKAT MEMNUNİYET VERİCİ"

11.Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İsrail'in yıllardır İran'a yönelik bir saldırı planı içinde olduğunu öne sürerek, bu süreçte Arap ülkelerinin "tuzağa düşmediğini" ve saldırının ABD ile İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti. İran'ın uzun süredir bu tür bir tehdide karşı hazırlıklı olduğunu belirtenGül, yaşanan gelişmelerin ardından mutabakatın memnuniyet verici olduğunu, kalıcı bir barışın sağlanmasının ekonomik ve siyasi istikrar açısından önemli olduğunu vurgulayarak İran halkını tebrik edip başsağlığı diledi ve İran'ın direnişiyle ABD ve İsrail'in ilk kez sarsıldığını söyledi.

Kaynak: ANKA