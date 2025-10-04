Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump Yönetiminin Venezuelalı Göçmenlere Yönelik TPS'yi İptal Ettirme Kararını Onayladı

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenlere yönelik 'Geçici Koruma Statüsü' (TPS) programını iptal etme kararını onayladı. Kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı belirtildi. İç Güvenlik Bakanlığı, bu kararın, TPS'nin suistimal edildiği iddiaları doğrultusunda verildiğini ifade etti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Trump yönetiminin ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in Venezuelalılara yönelik TPS programını sonlandırmasının usule aykırı olduğuna hükmeden alt mahkeme kararına itiraz etmesinin ardından, Yüksek Mahkemenin bu itirazı değerlendirerek alt mahkeme kararını askıya aldığı ifade edildi.

Kararın 3'e karşı 6 oyla alındığı belirtilen açıklamada "ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin ülkede bulunan 300 binden fazla Venezuelalı yabancıya verilen Geçici Koruma Statüsü'nü sona erdirmek için yaptığı acil talebi kabul etti." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Geçici Koruma Statüsü'nün "her zaman sadece geçici olması gerektiği" vurgulanarak, önceki yönetimlerin TPS'yi "suistimal ettiği, sömürdüğü ve fiili bir af programına dönüştürdüğü" iddia edildi.

Trump'ın, ülkenin göçmenlik sistemini ABD vatandaşlarına fayda sağlayacak şekilde yeniden düzenlediği savunulan açıklamada, Yüksek Mahkemenin verdiği karar, "ABD halkı ve sağduyusu için bir zafer" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, ABD vatandaşlarının güvenliğini öncelemek için her aracı kullanmaya devam edeceği vurgulandı.

