ABD Yüksek Mahkeme, Trump'ın FTC Üyesi Slaughter'ın Göreve İadesini Durdurdu

ABD'de Yüksek Mahkeme, Başkan Donald Trump'ın azletmek istediği Federal Ticaret Komisyonu (FTC) üyesi Rebecca Slaughter'ın göreve iadesini isteyen alt mahkeme kararını "geçici olarak" durdurdu.

Yüksek Mahkeme Başkanı John Roberts, 17 Temmuz'da Slaughter'ın yeniden göreve iadesine hükmeden Bölge Mahkemesi kararının uygulanmasını daha kapsamlı bir inceleme yapılana kadar askıya aldı.

Kararda, Trump yönetiminin Slaughter'ın azledilmesine yönelik gerekçelerini 15 Eylül'e kadar sunması istenirken söz konusu durdurma kararının "yargıç tarafından verilecek bir sonraki karara kadar" geçerli olacağı ifade edildi.

Trump yönetimi, Slaughter'ı görevden alma girişimlerinin alt mahkemeler tarafından engellenmesinin ardından davayı Yüksek Mahkeme'ye taşımıştı.

ABD Adalet Bakanlığı başvuruda, Başkan Trump'ın Slaughter'ı gerekçe göstermeksizin görevden alabilme yetkisi olduğunu savunuyor.

Trump, martta Slaughter'ı görevden almaya çalışmış ancak alt mahkemeler, yasalar uyarınca komisyon üyelerinin sadece görevi kötüye kullanma ve görev ihmali gibi nedenlerle görevden alınabileceği gerekçesiyle bu girişimi engellemişti.

Ayrıca Trump, şubatta "başkanlık denetimi olmaksızın ABD halkı üzerinde çok büyük güç kullandığı" gerekçesiyle bağımsız kuruluşların yönetmeliklerini, Beyaz Saray'a sunmasını öngören kararname imzalamıştı.