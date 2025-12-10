Haberler

ABD'de yargıç, Los Angeles'taki Ulusal Muhafızların çekilmesi gerektiğine hükmetti

Güncelleme:
Federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Los Angeles'ta California Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırma kararını durdurdu ve kontrolün California Valisi Gavin Newsom'a iade edilmesine hükmetti.

Federal yargıç, Donald Trump yönetiminin Los Angeles'ta California Ulusal Muhafız birliklerini konuşlandırma kararını durdurdu ve kontrolün California Valisi Gavin Newsom'a iade edilmesine hükmetti.

Federal yargıç Charles R. Breyer, açıkladığı kararında, Trump yönetiminin, Los Angeles'ta California Ulusal Muhafız birliklerinin konuşlandırılmasını durdurmasına ve birliklerin kontrolünü California Valisi Gavin Newsom'a geri vermesi gerektiğine hükmetti.

Breyer, kararın uygulanmasını pazartesi gününe kadar ertelerken, Trump yönetiminin, bu karara itiraz etmesi bekleniyor.

Trump, haziran ayında Vali Newsom'un karşı çıkmasına rağmen, hükümetin düzensiz göçmenlere yönelik baskınlarına karşı yapılan protestolarla başa çıkma gerekçesiyle Los Angeles'a yaklaşık 4 bin Ulusal Muhafız askeri göndermişti.

Eyalet yönetimi, Los Angeles'a asker konuşlandırmanın yasa dışı olduğunu ve kentteki koşulları daha da kötüleştirdiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmuştu.

Los Angeles'ta hala yaklaşık 100 Ulusal Muhafız askeri bulunuyor.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
