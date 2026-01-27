ABD'de Ekim 2025'teki tekne saldırısında ölen 2 kişinin aileleri hükümete dava açtı

ABD'nin, 14 Ekim 2025'te Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 2 kişinin aileleri, hükümeti dava etti.

Kar amacı gütmeyen kuruluş Anayasa Hakları Merkezi, Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ve New Jersey eyaletindeki Seton Hall Üniversitesi, davacı ailelerin avukatlığını üstlendi.

Davada, tekne saldırısı "yasa dışı bir ABD askeri harekatı" olarak nitelendirildi.

14 Ekim 2025'te Venezuela'dan Trinidad'a giden bir tekneye yapılan saldırıda ölen 6 kişiden Chad Joseph'in annesi ve Rishi Samaroo'nun kız kardeşi tarafından açılan davada, bu kişilerin herhangi bir uyuşturucu kartelinin üyesi olmadığı ve saldırı esnasında Venezuela kıyılarında balık tutmalarının ardından Trinidad ve Tobago'daki evlerine döndükleri belirtildi.

Davada, saldırının "makul bir hukuki gerekçesi olmadığı" kaydedilirken, saldırının "silahlı çatışma dışında" ve Joseph ile Samaroo'nun "ölüm veya ciddi fiziksel yaralanma tehlikesi oluşturan somut, spesifik ve acil faaliyetlerde bulunmadıkları bir ortamda" düzenlendiği ifade edildi.

ABD Savunma Bakanlığı, yazılı açıklamasında, devam eden dava hakkında yorum yapmayacağını belirtti.

Anayasa Hakları Merkezinin Sözcüsü Jen Nessel, bunun ABD'nin bölgede teknelere düzenlediği saldırıların yasallığını mahkemede ilk kez sorgulayan dava olduğunu vurguladı.

Olay

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ekim 2025'te ABD merkezli sosyal medya platformu Truth Social hesabından, Venezuela açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı iddia edilen bir tekneye saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Saldırının kendi emriyle düzenlendiğini vurgulayan Trump, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, ABD Güney Saha Komutanlığı görev alanında Venezuela açıklarında yabancı terör örgütleriyle bağlantılı uyuşturucu kaçakçılığı yapan bir tekneye "ölümcül kinetik saldırı" emri verdiğini belirtmişti.