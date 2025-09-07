ABD ve Venezuela Arasındaki Gerginlik: Porto Riko'da Askeri Tatbikat

NEW ABD donanmasına ait bazı gemilerin ve Amerikan Deniz Piyadelerinin katılımıyla Güney ile Kuzey Amerika arasındaki ada ülkesi Porto Riko'da devam eden askeri tatbikata, amfibi ve hava unsurlarının da dahil edildiği bildirildi.

ABD medyasında yer alan haberlerde, Venezuela ile bir süredir gergin ilişkiler yaşayan Başkan Donald Trump'ın emri üzerine, ABD donanmasına ait bazı gemilerin ve Amerikan Deniz Piyadelerinin katılımıyla yapılan tatbikatın sürdüğü ifade edildi.

Haberlerde, Porto Riko'nun Venezuela'ya bakan güney kıyılarındaki 31 Ağustos'ta başlayan tatbikatın "Deniz Piyadelerinin hazırlık durumunu artırmak ve operasyonel kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla" yapıldığı bilgisine yer verildi.

Amfibi ve hava unsurlarının da dahil edildiği tatbikatta, ABD Deniz Piyadelerinin sahile çıkarma ve destek görevleri icra etme kabiliyetleri sergileniyor.

Ayrıca Venezuela'ya yalnızca 800 kilometre uzaklıktaki Porto Riko kıyılarında devam eden bu tatbikata, USS Iwo Jima amfibi hücum gemisi ve 2 amfibi çıkarma gemisinde konuşlu 4 bin 500 askerin katıldığı, "Arleigh Burke" sınıfı destroyerlerin de bu tatbikata destek verdiği kaydedildi.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD, ağustos ayı sonlarında uyuşturucu kartelleriyle mücadele için Venezuela kıyılarına USS Gravely, USS Jason Dunham ve USS Sampson adlı muhripleri devriye için göndermişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ise buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücü seferber ettiğini ve "herhangi bir saldırıyı püskürtmeye" hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği operasyonuna hazır olduğunu söylemişti.

ABD, Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgiyi verenlere 50 milyon dolar ödül sunulacağını açıkladı.