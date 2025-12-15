ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Görüştü

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile telefonda görüştü. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, görüşmede Suriye'de iki ABD askerinin öldürülmesinin ele alındığını belirterek, "Dışişleri Bakanı Şeybani taziyelerini iletti ve Suriye hükümetinin IŞİD tehdidini zayıflatma ve yok etme konusundaki kararlılığını yineledi. ABD, Amerikalılara zarar veren ve onları tehdit eden herkesi sorumlu tutacaktır" açıklamasını yaptı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile dün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, görüşmeye ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Suriye'de ABD personeline yönelik düzenlenen ve iki cesur Amerikalı asker ile bir sivil tercümanın hayatını kaybettiği terör saldırısını görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanı Şeybani taziyelerini iletti ve Suriye hükümetinin IŞİD tehdidini zayıflatma ve yok etme konusundaki kararlılığını yineledi. ABD, Amerikalılara zarar veren ve onları tehdit eden herkesi sorumlu tutacaktır."