ABD ve Polonya Savunma Bakanları Pentagon'da Görüştü

ABD ve Polonya Savunma Bakanları Pentagon'da Görüştü
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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, ikili ilişkiler ve savunma harcamalarını ele almak üzere Pentagon'da bir araya geldi. Hegseth, Polonya'nın savunma harcamalarını artırma isteğini memnuniyetle karşılarken, Kosiniak-Kamysz da ABD ordusunun ülkedeki varlığının önemine vurgu yaptı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Pentagon'da gerçekleştirilen görüşmede, ikili ilişkileri ve savunma harcamalarını ele aldı.

ABD Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hegseth ve Kosiniak-Kamysz Pentagon'da bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmenin ardından açıklama yapan Hegseth, "ABD ve Polonya arasındaki ilişkiler çok sağlam." değerlendirmesinde bulundu.

Polonya'nın savunma harcamalarını artırma konusunda istekli oluşuna yönelik memnuniyetini dile getiren Hegseth, "(Polonya) Avrupa'nın en büyük kara ordusu olmaya yönelik yatırımlara öncülük ediyor." ifadesini kullandı.

Polonya Savunma Bakanı Kosiniak-Kamysz ise ABD ordusunun ülkedeki varlığı konusunda olumlu görüşlerini dile getirerek, "Polonya'nın ABD'yle birlikte, her türlü tehdidin üstesinden gelebileceğinden eminim." dedi.

NATO içerisinde Polonya, en fazla savunma harcaması yapan ülke konumunda. 2024'te gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 4,2'sini savunmaya ayıran Polonya'nın bu yıl söz konusu harcamayı yüzde 4,7'ye yükseltmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır - Güncel
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