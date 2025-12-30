Haberler

CENTCOM: ABD ve ortak güçler, Suriye'de 7 DEAŞ'lı teröristi öldürdü

CENTCOM, Suriye'de gerçekleştirilen operasyonlarda 7 DEAŞ'lıyı öldürdüğünü ve 18'ini yakaladığını duyurdu. Operasyonlar 19 Aralık'ta başladı ve 70'ten fazla hedef vuruldu.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD ve ortak güçlerinin, Suriye'de 10 gün süren operasyonlarda en az 7 DEAŞ'lıyı öldürdüğünü ve 18'ini yakaladığını duyurdu.

CENTCOM, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından konuya dair açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD ve ortak güçlerinin 19 Aralık'ta Suriye'de başlattıkları operasyonlarda 7 DEAŞ'lıyı öldürdüğü, 18'ini de yakaladığı aktarıldı.

CENTCOM, operasyonlar kapsamında ABD ve Ürdün güçlerinin 100'den fazla hassas mühimmatla 70'ten fazla hedefi vurduğunu kaydetti.

"Şahin Gözü" adı verilen operasyonlarda terör örgütü DEAŞ'a ait dört silah deposunun da imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, "Terörist militanları avlamaya, DEAŞ ağlarını ortadan kaldırmaya ve DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını önlemek için ortaklarla çalışmaya devam etmek, Amerika'yı, bölgeyi ve dünyayı daha güvenli hale getiriyor." dedi.

Suriye'de tek başına hareket ettiği belirtilen bir DEAŞ üyesinin 13 Aralık'ta düzenlediği saldırı sonucu 2 ABD askeri ve 1 ABD vatandaşı ölmüş, 3 asker ise yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
