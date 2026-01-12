Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Meksikalı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Güncelleme:
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde silah, uyuşturucu ve fetanil kaçakçılığını ele aldı ve güvenlik işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, de la Fuente ile telefonda görüştü.

Görüşmede silah, uyuşturucu ve fetanil kaçakçılığını ele alan taraflar, ortak güvenlik hedefleri doğrultusunda ilerlemek için işbirliğini artırmada mutabık kaldı.

Rubio, görüşmede ABD'nin narkoterörizmi durdurma konusundaki kararlılığını yineleyerek, ülkenin ve Amerika kıtasının güvenliği için somut ve sonuç alıcı adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Güncel
500

