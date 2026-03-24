ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kanadalı mevkidaşı Anand ile İran meselesini görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile telefonda, İran ve uluslararası güvenlik meselelerini ele aldı.

Bakanlar, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak ve Tahran yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla attığı adımları" ele aldı.

Rubio, görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki "Çete Bastırma Gücü"ne (GSF) destek vermek dahil Haiti'deki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik ABD'nin çabalarına değindi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle GSF adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını 1 Ekim 2025'te onaylamıştı.