Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Kanadalı mevkidaşı Anand ile İran meselesini görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand, İran'ın nükleer programı ve uluslararası güvenlik konularını ele almak üzere telefonda bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rubio ve Anand, telefonda uluslararası güvenlik konusunu görüştü.

Bakanlar, "ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın nükleer programını ortadan kaldırmak ve Tahran yönetimi üzerindeki baskıyı artırmak amacıyla attığı adımları" ele aldı.

Rubio, görüşmede, Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki "Çete Bastırma Gücü"ne (GSF) destek vermek dahil Haiti'deki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik ABD'nin çabalarına değindi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Haiti'deki Çokuluslu Güvenlik Destek (MSS) misyonunun 12 ay süreyle GSF adlı bir yapıya dönüştürülmesini yetkilendiren karar tasarısını 1 Ekim 2025'te onaylamıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

