ABD-İsrail saldırısında İran Genelkurmay Başkanı Musevi hayatını kaybetti

Güncelleme:
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur'in hayatını kaybettiği bildirildi. İran Silahlı Kuvvetleri, saldırıda ölen diğer komutanların isimlerini daha sonra açıklayacaklarını duyurdu.

ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi ve Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur'un öldüğü bildirildi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İran Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Savunma Konseyi toplantısı sırasında, ABD-İsrail saldırılarında, Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Destek Sorumlusu Aziz Nasırzade hayatını kaybetmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Saldırılarda hayatını kaybeden diğer komutanların isimlerinin daha sonra ilan edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
