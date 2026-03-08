ABD ve İsrail, Kars'ta protesto edildi

KARS'ta, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği saldırılar düzenlenen mitingle protesto edildi. Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Ali Ekber Işık, "Bugün kafirler bir kez daha tüm güçleriyle İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için harekete geçmişlerdir. Bu savaş İslam ve küfrün savaşıdır" dedi.

Kars Valiliği önündeki Yunuslar Parkı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dernek ve vakıf üyeleri ile çok sayıda vatandaş, saldırılara tepki gösterdi. Miting alanında Amerika ve İsrail bayraklarının bulunduğu dövizler yere atılarak tepki gösterilirken, saldırılarda hayatını kaybeden İranlılar için özel bir anma köşesi oluşturuldu. Ellerinde 'Kerbala'nın çocukları Siyonizm'in çocuklarına karşı', 'İran İsrail'e mezar olacak' ve 'Şia Sünni kardeştir, İsrail ABD kalleştir' yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, tekbir getirerek saldırıları kınadı.

Kars Ehlibeyt Derneği Başkanı Mir Ali Ekber Işık, "Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Ancak Allah nurunu tamamlayacak. Her ne kadar kafirler istemeseler de. Bugün kafirler bir kez daha tüm güçleriyle İslam'ı ve Müslümanları yok etmek için harekete geçmişlerdir. Bu savaş İslam ve küfrün savaşıdır. Neden? Bunu anlayabilmemiz için savaşın taraflarına iyice bakmamız gereklidir. Bir tarafta Allah'a inanan kıble ehli olan anayasası Kur'an olan İran İslam Cumhuriyeti, diğer tarafta yüzlerce yıldır İslam dini geldiği günden beri Müslümanlarla savaşan, İslam'ı baş düşmanı olarak gören Yahudi İsrail ve onun emir eri olan baş şeytan Amerika ve yandaşları vardır. Kafir ve müşrikler tüm güçleriyle İslam ümmetinin üzerine yürürken Müslümanlar hala mezhepçilikle ve ırkçılıkla birbirlerinin canına düşmüş, düşmanın hedefine çanak tutmaktadırlar. Oysaki düşman gittiği her yerde insanlara yaptığı bellidir. Günümüz dünyasında küfrün ve şirkin temsilcisi olan baş şeytan Amerika demokrasi ve özgürlük götürme hanesiyle gittiği her yeri harabeye çevirmiş ve oraları kendine köle yapmıştır. Irak, Suriye, Afganistan, Yemen, Filistin, Libya, Mısır ve diğer ülkelerin durumları ortadadır" diye konuştu. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen protesto gösterisi, yapılan duaların ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı