ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı

Savaşın başından bu yana başta dini lider Ali Hamaney ve Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani olmak üzere çok sayıda İranlı üst düzey ismi suikastle öldüren İsrail ve ABD'den dikkat çeken bir karar geldi. ABD basını, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin dört veya beş günlüğüne geçici olarak hedef listelerinden çıkarıldığını öne sürdü. İddianın, ABD ve İran arasında görüşmelerin yapıldığı bir dönemde gelmesi dikkat çekti.

"GALİBAF VE LARİCANİ SUİKAST LİSTESİNDEN ÇIKARILDI" İDDİASI

ABD basınından Wall Street Journal'da yer alan habere göre, daha önce Ali Hamaney ve Ali Laricani gibi isimlerin öldürüldüğü sürecin aksine, İran Meclis Başkanı Muhammed Galibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi geçici olarak hedef listesinden çıkarıldı. Kararın, bölgedeki gerilimi düşürmek amacıyla yürütülen gizli diplomatik temaslar sırasında gelmesi dikkat çekti.

İDDİA, ABD-İRAN GÖRÜŞÜRKEN GELDİ

Söz konusu iddiaya göre, her iki isim için yaklaşık beş günlük bir "güvenlik penceresi" açıldı. Uzmanlar, bu hamlenin İran yönetimiyle doğrudan müzakere kanallarını açık tutmak için yapıldığını belirtiyor. Lider kadrosunun büyük darbe aldığı bir dönemde, Galibaf ve Arakçi’nin muhatap alınması, olası bir ateşkes veya yeni düzen görüşmeleri için kritik bir aşama olarak değerlendiriliyor.

Turan Yiğittekin
Trump anlaşmaya varılmasa da cumartesi ateşkes ilan edebilir

İsrail tarih verdi! Trump ateşkes ilan ediyor
Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak 'işgal' iddiası

Gözler yine Riyad'da! İran'dan çok konuşulacak "işgal" iddiası
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak İran raporu

Mossad'dan ABD ve İsrail'in hayallerini yıkacak rapor
Neler oluyor? Tel Aviv'den servis edilen yeni görüntü ses getirdi

Tel Aviv'de neler oluyor? Bu görüntü elden ele dolaşmaya başladı
Rapçi Vahap Canbay, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi hakkında şikayetçi oldu

Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'na bir darbe de ünlü rapçiden
Son operasyonun perde arkasında Boğaz'daki VIP partiler var

İşte son operasyonun perde arkası! VIP partilerde fuhuş ve...

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu

Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti

Trump'ın gözünü diktiği ülkenin lideri koltuğundan oldu