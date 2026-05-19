İsrail devlet televizyonu: İsrail ve ABD İran'a yeni saldırılar için ortak hazırlıkları tamamladı

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan ABD'li bir yetkili, İsrail ve ABD ordularının İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için ortak hazırlıkları tamamladığını iddia etti. Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın saldırıları erteleme kararı aldığı belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, İsrail ve ABD'nin tam koordinasyon halinde olduğu belirtildi.

Haberde, Tel Aviv'deki askeri ve siyasi kadronun, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkesten bu yana en üst seviyede alarm durumuna geçtiği aktarıldı.

The Jerusalem Post'a konuşan ve ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump'ın er ya da geç İran'a yönelik saldırı talimatı vereceğini öne sürerek, asıl meselenin saldırıların ne zaman başlayacağı olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada, 18 Mayıs Pazartesi günü İran'a yönelik saldırıları başlatmayı "son 1 saat kala" Körfez ülkelerinin ricası üzerine birkaç günlüğüne erteleme kararı aldığını söylemişti.

İran'a iki-üç günlük süre verdiğini, belki bu sürenin hafta başına uzayabileceğini dile getiren ABD Başkanı, İran'la anlaşmanın sağlanabilmesi için sadece sınırlı bir süre verdiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in bu hafta İran'a saldırılar düzenlemeye yönelik yoğun hazırlık yürüttüğü iddiası basına yansımıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
