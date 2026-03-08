Haberler

İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar oluştuğu belirtildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da İsfahan'daki bir radyasyon tesisinin, ABD ve İsrail'in saldırılarında ciddi hasar gördüğü bildirildi. Saldırının ardından radyasyon kirliliği tespit edilmediği ifade edildi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, "İsfahan'da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini" açıkladı.

Genel olarak "tarımsal faaliyetler" için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.

Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu

İran'da tüm bölgenin hayatını tehlikeye atacak saldırı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı

Bir ile daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Üç ilimizde emekli sayısı çalışanı geçti

Üç ilimizde emekli sayısı çalışan sayısını geçti
Konyaspor'dan hakem tepkisi: Hesap vermeye davet ediyoruz

Maç sonunda olay tepki: Hesap vereceksiniz
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü

Maç bitti olanlar oldu! Bursasporlular adeta ölümden döndü
Milli sporcu Aysel Önder tarih yazdı

İspanya'da tarih yeniden yazıldı
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda

Korkulan senaryo gerçek oluyor! Her an kapımızı çalabilir