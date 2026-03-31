ABD-İsrail'in İran'daki tarihi camiyi doğrudan hedef aldığı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Zencan eyaletindeki tarihi Azam Camisi, ABD ve İsrail'in gerçekleştirdiği bir saldırıda hedef alındı. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, caminin ana avlusunun yanı sıra toplantı salonu ve kütüphanenin yıkıldığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, ABD-İsrail sabah saatlerinde Zencan Azam Camisi'ni doğrudan hedef aldı. Saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Yapımı 19. yüzyılda tamamlanan tarihi caminin ana avlusunun yanındaki toplantı salonu ve kütüphanenin de içinde olduğu binanın saldırı sonucu yıkıldığı bilgisi verildi.

İran basınında yayımlanan görüntülerde, tarihi caminin minarelerinin de saldırıda büyük hasar aldığı görüldü.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
