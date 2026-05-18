ABD/İsrail'in, İran'a saldırıları en erken bu hafta yeniden başlatma ihtimalini değerlendirdiği iddiası

Güncelleme:
The New York Times’ın haberine göre ABD ve İsrail, İran’a yönelik saldırıları en erken bu hafta yeniden başlatmak için yoğun hazırlık yapıyor. Ancak analistler, hava saldırılarının İran’ı ABD taleplerine boyun eğmeye zorlamayacağını belirtiyor.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırıların en erken bu hafta içinde olmak üzere yeniden başlatılması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık içinde olduğu iddia edildi.

The New York Times gazetesinin ismi paylaşılmayan iki Orta Doğu yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik saldırılara yeniden başlama olasılığını ele aldığı öne sürüldü.

Haberde, ABD Savunma Bakanlığının, İran'a yönelik saldırıların "gelecek günlerde yeniden başlayabileceği ihtimaline yönelik planlamalar yaptığı" savunuldu.

İsmi açıklanmayan iki Orta Doğu yetkilisinin görüşlerine yer verilen haberde, "ABD ile İsrail'in, İran'a karşı saldırıların en erken bu hafta yeniden başlaması ihtimaline yönelik yoğun hazırlık yaptığı" iddia edildi.

Haberde ayrıca, askeri analistlerin, ABD ve İsrail'in İran'a yeniden havadan saldırmasının bu ülkeyi ABD taleplerini kabul etmeye zorlamasının olası olmadığı değerlendirmesine yer verildi.

Kaynak: AA / Bekir Aydoğan
