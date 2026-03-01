Albüm: ABD ve İsrail'in İran'a Yönelik Saldırıları Londra'da Protesto Edildi
ABD ve İsrail, İran'a karşı geniş çaplı operasyonlar başlatarak Ortadoğu'da yeni bir çatışma döngüsüne yol açtı. İran'ın misilleme saldırıları ve bölgedeki bazı ülkelerdeki patlamalar gündeme geldi.
LONDRA, 1 Mart (Xinhua) -- ABD ve İsrail cumartesi günü İran'a karşı "geniş çaplı operasyonlar" başlatarak, savaşların harap ettiği Ortadoğu'yu yeni bir çatışma döngüsüne sürükledi.
İran, İsrail'e ve bölgedeki ABD hedeflerine karşı bir dizi misilleme saldırısı düzenlerken, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'da patlamalar bildirildi.
Kaynak: Xinhua