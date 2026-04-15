ABD, İran'la ateşkesin uzatılmasını henüz resmi olarak kabul etmedi

ABD yönetiminin, İran'la geçici ateşkesin uzatılmasını henüz "resmi olarak" kabul etmediği, ancak görüşmelerin sürdüğü bildirildi.

ABD'li bir yetkili, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkese ilişkin son durumu değerlendirdi.

Yetkili, "ABD, ateşkesin uzatılmasını henüz resmi olarak kabul etmedi. Bir anlaşmaya varılması için ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pakistan'ın arabuluculuğunda ABD ile İran arasında 2 haftalık geçici bir ateşkes anlaşmasına varılmıştı. 8 Nisan'da başlayan anlaşmanın süresi 22 Nisan'da doluyor.

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, taraflar arasında ateşkesin uzatılması için görüşmelerin sürdüğü ve olumlu bir sonuca yaklaşıldığı iddiaları yer aldı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
