İranlı kaynak, ABD'nin Tahran yönetimiyle görüşmek için temas girişiminde bulunduğunu söyledi

İsrail'in İran'a saldırılarının sürdüğü bir dönemde, ABD'nin İran ile görüşme için temaslarda bulunduğu bildirildi. İran, savaşın sona erdirilmesine yönelik sürdürülebilir önerilere açıktır ancak doğrudan müzakere talep etmediğini vurguladı.

İsminin açıklanmaması kaydıyla CNN'e konuşan İranlı bir kaynak, ABD ile Tahran arasında "temas girişimleri" yaşandığını ve İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik "sürdürülebilir" önerileri dinlemeye istekli olduğunu belirtti.

Washington'ın girişimiyle ABD ile İran arasında son günlerde temaslar gerçekleştiğini aktaran kaynak, bu temasların henüz tam kapsamlı müzakere düzeyine ulaşmış girişimler olmadığını ifade ederek, "Savaşı sona erdirecek bir anlaşmaya varılıp varılamayacağını yoklamak amacıyla, çeşitli ara bulucular aracılığıyla mesajlar alındı." dedi.

Kaynak, "Değerlendirilen öneriler yalnızca bir ateşkes sağlanmasını değil, ABD ile İran arasındaki çatışmayı sona erdirecek somut bir anlaşmaya varılmasını hedefliyor." diye konuştu.

İran'ın tutumunun her zaman net olduğunu ve Tahran'ın "uygulanabilir nitelikteki her türlü öneriyi" değerlendirmeye hazır bulunduğunu dile getiren kaynak, Başkan Donald Trump'ın müzakerelere ilişkin açıklamalarına dair yorum yapmaktan kaçındı.

"İran, ABD'den müzakere talep etmedi"

İranlı kaynak, doğrudan bir görüşme veya müzakere isteyen tarafın Tahran yönetimi olmadığını vurgulamakla birlikte, İran'ın, "ulusal çıkarlarını koruyacak, sürdürülebilir bir anlaşma planının gündeme gelmesi durumunda" ABD kanadından söylenecekleri dinlemeye istekli olacağını kaydetti.

"İran, nükleer silah geliştirmeyeceğine dair gerekli tüm güvenceleri vermeye hazırdır ancak nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkına da sahiptir." ifadelerini kullanan kaynak, sunulacak herhangi bir önerinin, İran'a uygulanan tüm yaptırımların kaldırılmasını da içermesi gerektiği konusunda ısrarlı duruş sergiledi."

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'İran' mesajı: Ülkemizi ateş çemberinin dışında tutacağız

Erdoğan'dan Kabine sonrası İran mesajı: Bunu yapmakta kararlıyız
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti

Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Yunus Emre Özden'in eski eşi, Aleyna Kalaycıoğlu'nun hapse girmesine kayıtsız kalamadı

Yuvasını yıktığı isim, Aleyna'nın hapse girmesine kayıtsız kalamadı
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran sunucu bıçak altına yattı

Günlerdir konuşulan isim nazara geldi! İşte son hali

3. Lig'de inanılmaz maç! 60 dakikada 12 gol yiyince sahadan çekildiler

Türkiye'de inanılmaz olay! 60 dakikada 12 gol yiyince maçı bıraktılar
Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor

Yer yarıldı, görüntüler dehşete düşürdü! Kimse bölgeye yaklaşamıyor
CHP lideri Özel, akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık

Akaryakıt fiyatları için formül önerdi: Biz olsak böyle yapardık